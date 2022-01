Tuanzebe convocato, Fabian no: Spalletti con un solo volto nuovo rispetto a Torino

Nella calza della Befana il Napoli ha trovato Axel Tuanzebe, scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che è atteso a Castel Volturno per il primo allenamento e potrebbe essere convocato per Napoli-Sampdoria. Sarebbe l’unico volto nuovo rispetto agli uomini presenti a Torino perché Fabian Ruiz - si legge - ha svolto ancora lavoro personalizzato e non dovrebbe esserci all’orizzonte il recupero di altri giocatori.