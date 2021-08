Tutino al passo di addio: 6 mln nelle casse del Napoli con un record

Genny Tutino andrà via dal Napoli con un record: non ha mai giocato una partita ufficiale in maglia azzurra dal suo arrivo, a 12 anni, ad oggi, 25. Eppure di ritiri ne ha fatti molti ma non è mai riuscito a convincere i mister a dargli una possibilità, neanche come riserva. Così dopo tanti anni lascia Napoli e il Napoli per accasarsi al Parma che lo corteggia da giugno e che ha offerto 6 milioni per il suo cartellino. De Laurentiis ne chiede un paio in più ma la fumata bianca è vicina.