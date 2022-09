Tutte le pagelle di Zielinski, si arriva fino al 9! E che rimpianto per Klopp, poteva essere suo

Due gol e una prestazione da migliore in campo di Napoli-Liverpool per il centrocampista azzurro Piotr Zielinski

Due gol e una prestazione da migliore in campo di Napoli-Liverpool per il centrocampista azzurro Piotr Zielinski, premiato dai quotidiani quest'oggi con voti in pagella che vanno dall'8 fino persino al 9 assegnatogli da Tuttosport.

Il polacco segna due volte, di cui una su rigore, e offre l'assist per Zambo Anguissa. "Un vero esame di maturità", spiega La Gazzetta dello Sport nell'assegnargli un 8,5. Stesso voto preso sul Corriere dello Sport ("Disegna calcio e, quando serve, ci mette muscoli, corsa e quantità da mediano. Partita da potenziale fuoriclasse a caccia di una consacrazione che, di questo passo, arriverà presto"), su TMW ("Klopp lo avrebbe voluto con se a Liverpool e forse sarà rammaricato di non aver messo quei due milioni in più") e sul sito dedicato TuttoNapoli, che inizia la pagella con un preciso: "Mamma mia, Piotr".

Più parco nel giudizio, e nel voto (8), il Corriere della Sera: "Personalità e tecnica, Klopp già sapeva".

TMW: 8,5

Corriere della Sera: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Gazzetta dello Sport: 8,5

Tuttosport: 9

TuttoNapoli: 8,5