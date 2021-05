Tutto fatto per Spalletti: già fissata la data della presentazione a Roma

Tutto fatto per l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’ufficio comunicazione del club s’è attivato per la sua presentazione che dovrebbe esserci all’inizio della prossima settimana in un hotel di Roma. Il tecnico toscano guadagnerà 3 milioni di euro a stagione per i prossimi due anni, con un’opzione per il terzo.