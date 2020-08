Tuttosport - Blindati in camere singole: ADL chiude il Napoli in una bolla per paura del Covid

Un Napoli chiuso dentro una bolla a Barcellona per scongiurare possibili contatti col Covid19. L'edizione odierna di Tuttosport racconta la grande preoccupazione di Aurelio De Laurentiis in vista della trasferta iberica.

"Il programma del Napoli prevede la partenza per Barcellona con un charter da Capodichino e solo nel primo pomeriggio di oggi, dopo aver svolto la rifinitura mattutina ed aver pranzato a Castelvolturno. Tutto il gruppo sarà atteso in pista a Barcellona, per essere guidato direttamente in un albergo requisito per intero ed isolato da curiosi e altri clienti. Il Napoli sarà in una bolla sterile, così come da richiesta del presidente De Laurentiis, preoccupato per la recrudescenza del c ontagio in Spagna. Ogni giocatore sarà in camera singola e tutti usciranno dall’hotel solo domani sera per raggiungere il Camp Nou. Il ritorno a Napoli è previsto in nottata dopo la conclusione del ritorno degli ottavi di Champions".