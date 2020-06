Tuttosport - Confermato Ospina, per Meret prosegue il lavoro con i piedi

Gattuso vota ancora Ospina, titola il quotidiano Tuttosport che propone un articolo di Raffaele Auriemma in cui rimarca che il tecnico non ha fatto mai mistero di preferire l'esperienza ed il tocco di palla del portiere colombiano. Ospina ne ha giocate 10 su 14 da quando c'è Gattuso e stasera toccherà di nuovo a lui, nonostante il giovane ed apprezzato Meret stia lavorando molto in allenamento, soprattutto nel gioco con i piedi che è una prerogativa che non può mancare nei portieri per Gattuso.