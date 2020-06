Tuttosport contro Ancelotti: "Voleva il nababbo James e si è fatto comprare Lozano per 50 mln"

Un grande rimpianto per Aurelio De Laurentiis: non aver avuto la forza di troncare già la scorsa estate il rapporto con Carlo Ancelotti. A parlare dell'argomento è l'edizione odierna di Tuttosport: "Il rimpianto del presidente è quasi pari alla delusione che gli ha procurato la gestione Ancelotti. Gestione dispendiosa (voleva il nababbo James Rodriguez, si è fatto comprare Lozano con 50 milioni per farlo giocare da punta centrale) e per nulla vincente: Ancelotti fu esonerato dopo la 15 giornate e il Napoli in quel momento era fuori dalla zona Europa".