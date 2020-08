Tuttosport - Dopo Osimhen ecco le cessioni, quattro attaccanti in lista di sbarco

Dopo l'arrivo di Victor Osimhen, la prerogativa in casa Napoli resta vendere. L'edizione di oggi de Tuttosport spiega proprio come il club di De Laurentiis diversi colpi in canna per quanto riguarda il mercato in uscita: "Mettere mano alle cessioni, soprattutto in attacco. Da Fernando Llorente ad Arkadiusz Milik, da Amin Younes ad Adam Ounas, sono tutti in lista di sbarco, nella consapevolezza che non sarà semplice riuscire a piazzare calciatori con un ingaggio da prima fascia".