Tuttosport - Fair play finanziario, Agnelli dialoga con l'Uefa perché sarà difficile rispettarlo

L'Uefa ed i club europei studiano come affrontare il fair play finanziario, che rischia impossibile da rispettare ai tempi dei Coronavirus. Nel peggiore degli scenari, il danno sarebbe elevatissimo e non consentirebbe a nessuno di rispettare gli equilibrio di bilanci richiesti, ma anche con una ripresa dell'attività, molti andrebbero incontro ad una diminuzione dei ricavi. Non è ancora chiaro - riferisce Tuttosport - se si tratta di sospendere alcuni parametri del fair play finanziario o allargarne i margini.