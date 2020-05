Tuttosport - Gran gesto dei calciatori del Napoli: la squadra ha aiutato gli altri dipendenti finiti in cassa integrazione

Il Napoli tornerà al lavoro nelle prossime ore con la squadra che ha saputo restare unita in questo momento di difficoltà. Come scrive l'edizione odierna di Tuttosport il gruppo dei calciatori hanno aiutato gli altri dipendenti finiti in cassa integrazione:

"Si lavorerà all’aperto, tutta la struttura resterà chiusa, a cominciare dagli uffici, con i 23 dipendenti che sono stati messi in cassa integrazione (tutto il gruppo squadra ha aiutato gli stessi dipendenti del club, inserendo in ognuna delle buste il corrispettivo di due mensilità del loro stipendio, ndr), compresi gli spogliatoi e la palestra" scrive il quotidiano.