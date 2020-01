Tuttosport - Higuain bestia nera del Napoli: i fischi e gli attriti con ADL lo caricano

Uno dei principali attenzionati nella gara contro la Juventus sarà sicuramente l'ex Gonzalo Higuain. L'argentino è diventato vera e propria bestia nera per il Napoli: è a quota sei reti in sette gare disputate contro gli azzurri. Come riferisce l'edizione odiera di Tuttosport, la separazione tra Higuain e la piazza partenopea è stata aspra, come dimostrano i sonori fischi all’unisono che accolgono ogni ritorno del bomber in zona Vesuvio mentre quella tra il bomber argentino e il presidente De Laurentiis è stata burrascosa. Fatta di attacchi, provocazioni e azioni legali. Ne sono dimostrazione le esultanze polemiche di Higuain ogni qual volta che timbra il cartellino a Fuorigrotta: sembra esserci un chiaro destinatario.