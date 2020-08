Tuttosport - In caso di forfait di Insigne, tre soluzioni per Gattuso

Rino Gattuso ha già predisposto soluzioni alternative nel caso di forfait di Lorenzo Insigne nella sfida di Barcellona. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che cerca di analizzare le possibili alternativa in caso di assenza del capitano.

"Quella maggiormente ipotizzabile vedrebbe Elmas come sostituto ideale per il capitano azzurro, anche se il ragazzo macedone tendenzialmente è un centrocampista alternativo ad uno tra Zielinski e Fabian Ruiz. Però ha una grossa reattività e riesce a coprire la corsia per dare una mano a Zielinski ed a Mario Rui. Certamente maggiore rispetto a Lozano e Politano, cioè gli altri due azzurri che partecipano al ballottaggio per l’eventuale sostituzione di Insigne. Pur essendo entrambi in un buon momento di forma, probabilmente per Gattuso il loro impiego è preferibile farlo a gara in corso. Perché con i 5 cambi (ed un 6° nei supplementari) si potrà pensare ad una strategia tendente ad immaginare una gara a scacchi contro i blaugrana".