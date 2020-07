Tuttosport - Milik in cima alla lista Juve, Ramadani lavora per trovare la quadra tra club

Non solo Raul Jimenez, per la Juventus. Secondo Tuttosport il centravanti del Wolverhampton è oggi il principale obiettivo dei bianconeri, ma Fabio Paratici tiene vive tante altre piste per non farsi trovare scoperto in caso di sorprese. Il nome ricorrente, da orami diversi mesi, è quello di Arek Milik che ancora non ha rinnovato col Napoli. Ed in tal senso, dalla Polonia assicurano che l'agente Fali Ramadani stia provando a trovare la quadra fra la Juventus e la società azzurra. Gli altri nomi sono quelli di Edin Dzeko, per il quale Fabio Paratici ha già avviato i contatti con Fienga, e Alexandre Lacazette, attaccante su cui l'Arsenal non pare intenzionato a concedere sconti di sorta.