Tuttosport - Milik-Juve, a Napoli c'è un nome caldo come possibile contropartita

Il Napoli chiede 40-50 milioni per Arek Milik. Scrive così l’edizione odierna di Tuttosport, che spiega come per la Juve non sarà facile convincere il club partenopeo a cedere l’attaccante polacco. Il quotidiano parla anche di possibili contropartite da inserire nella trattativa.

“Negli ambienti napoletani gira volentieri il nome di Bernardeschi, ma resistono anche le opzioni legate a un colpo per la difesa di Gattuso: se non Rugani, forse sarà Romero una delle contropartite decisive”.