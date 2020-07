TuttoSport - Milik o Dzeko? Per la Juve spunta anche l'ex azzurro Duvàn

Arkadiusz Milik o Edin Dzeko? La Juventus lavora per acquistare un nuovo centravanti e sostituire Gonzalo Higuain già dalla prossima stagione. L'ariete in uscita del Napoli e il cannoniere della Roma hanno il perfetto mix di fisico e tecnica cercato da Paratici, ma l'uomo mercato bianconero non trascura altre piste: queste, come scrive oggi Tuttosport, portano al solito Raul Jimenez del Wolverhampton, l'alternativa più concreta ma cara (60 milioni di euro), e anche a Duvan Zapata, che l'Atalanta vorrebbe però blindare. Senza dimenticare l'outsider Alexandre Lacazette dell'Arsenal, un profilo diverso che piace però da tempo in casa Juve.