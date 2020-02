Tuttosport - Napoli finito in maniera sciagurata nella trappola Lecce, ma c'è la spinta di Giua

Un Napoli che finisce nella trappola di una gara che Gattuso temeva, penalizzato anche dalla decisioni arbitrali. Questa l'analisi di Tuttosport oggi in edicola, che spiega come aveva ragione Gattuso a ritenere il match ricco di insidie. Una trappola, scrive il quotidiano, nella quale il Napoli ci è finito in maniera sciagurata, anche grazie alla spintarella decisiva dell’arbitro Giua che (sull’1-2) ha giudicato simulazione la caduta in area di Milik, provocata dal fallo di Donati.