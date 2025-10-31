Tuttosport non ha dubbi: "Col Como tornano due titolarissimi"

Conte ha deciso: contro il Como tornano Hojlund e Rrahmani dal primo minuto. Dopo il successo di misura sul Lecce, il Napoli guarda  alle prossime sfide prima della sosta, con un calendario fitto che comprende Como, Eintracht Francoforte e Bologna. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte sarebbe pronto a rimettere in campo due pedine fondamentali della sua formazione titolare:

"Domani alle 18 a Como, don Antonio rilancerà Hojlund e Rrahmani dal primo minuto. Cioè due terzi dell’intera spina dorsale azzurra, aspettando i rientri di Lobotka e soprattutto di Lukaku" si legge sul quotidiano.