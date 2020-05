Tuttosport - Oggi torna anche Di Lorenzo: il programma della settimana del Napoli

Oggi si ricomincerà con lo stesso tipo di attività individuali della giornata di domenica. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come Alla truppa si aggiungerà anche Giovanni Di Lorenzo (in permesso nella giornata di domenica per la nascita della figlia Azzurra).

"Gli allenamenti che il Napoli sottolinea essere “facoltativi” dureranno fino a sabato, poi domenica ci sarà un giorno di riposo per tutti e da lunedì 18 potrebbe arrivare il sospirato via libera dal Governo per poter svolgere gli allenamenti di gruppo e quindi anche tattici" scrive il quotidiano.