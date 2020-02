Tuttosport - Panchina 2020/21, partita da giocare: ADL strizza l'occhio anche a Gasperini

Quella di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli è una permanenza tutt'altro che scontata. Alla fine dell'anno il presidente De Laurentiis tirerà le somme, ma è chiaro che già adesso sono diversi i nomi che vengono fatti nel caso in cui il tecnico calabrese dovesse abbandonare in estate. Tuttosport fa il punto, mettendo in risalto la candidatura di Gianpiero Gasperini: "La partita per la panchina della stagione 2020-21 è ancora tutta da giocarsi ed all’orizzonte si stagliano altre tre figure da tempo stimate da De Laurentiis. La prima è quella di Gasperini, al quale aveva già fatto firmare un preaccordo nel 2011, nel caso in cui Mazzarri avesse lasciato il Napoli. Ora sarà difficile convincere Gasperini a lasciare l’Atalanta, ma non è detto che don Aurelio non possa provarci ugualmente".