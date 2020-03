Tuttosport - Per Hysaj rinnovo e cessione: l'erede può arrivare dall'Hellas

Elseid Hysaj potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli ma lasciare l'azzurro a fine stagione. Questo lo scenario delineato dall'edizione oiderna di Tuttosport, che spiega come entro la fine della stagione il suo agente Mario Giuffredi troverà l’accordo con De Laurentiis per un accordo fino al 2024, ma sarà un rinnovo che precederà una cessione in estate.

Secondo il quotidiano il nuovo esterno destro potrebbe essere Davide Faraoni, 28enne del Verona che piace anche alla Roma.