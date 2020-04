Tuttosport - Per Milik ADL vuole 40 mln: questa volta nessuna preclusione nei confronti della Juve

l club di Aurelio De Laurentiis, a meno di un rinnovo last minute col polacco al momento poco quotato, è entrato nell’ordine delle idee di vendere Arek Milik. Questa la notizia diffusa da Tuttosport, che parla dell'interesse della Juventus per il polacco, spiegando come però non manchino altre pretendendi al classe '94.

"Magari il Napoli preferirebbe cedere Milik all’estero – Chelsea e Tottenham sono in pressing da settimane – ma la sensazione è che stavolta non ci siano particolari preclusioni verso i campioni d’Italia. La priorità, più che la squadra a cui vendere l’ex Ajax, sembra quella di evitare il rischio di perdere il giocatore fra dodici mesi a parametro zero. Il Napoli valuta Milik non meno di 40 milioni e vorrebbe solo soldi" scrive il quotidiano.