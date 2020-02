Tuttosport - Pugno di ferro Gattuso, Rino fa fuori Allan e tira fuori il meglio dai sostituti

Settimana movimentata con pugno di ferro in casa Napoli. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta così l'intesa settimana vissuta in casa azzurra: "Rino Gattuso richiede concentrazione sempre e comunque ed Allan è la sua prima vittima: non si è allenato bene ed è rimasto a casa. Anche se nello scacchiere mancano già gli infortunati Milik, Lozano e Koulibaly, quest’ultimo ancora non pronto a detta del proprio tecnico. Sarebbe troppo per chiunque ma non per “Ringhio” che sa come tirare fuori il meglio dai sostituti".