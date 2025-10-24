Tuttosport ricorda: "Inter voleva Hojlund, ma oggi non è un rimpianto"

Oggi l'Inter si gode la crescita di Bonny e Pio Esposito, come sottolinea Tuttosport, nonostante in estate fosse stato reale e concreto l'interesse per Hojlund, poi andato al Napoli, Il danese resta un attaccante di primo livello, ma oggi in casa nerazzurra non ci sono rimpianti. La scelta fatta in estate sta dando risultati - si legge - e prendendo l'attuale punta del Napoli, forse proprio Esposito ne avrebbe sofferto.

L'ex United era tra i nomi sul taccuino di Ausilio dopo la fine della scorsa stagione, ma dopo l'esplosione di Esposito al Mondiale per club e con Chivu divenuto nel frattempo il tecnico della squadra, ogni idea di approccio verso Hojlund è scomparsa. Al contrario, è stato il Napoli a provare a strappare Bonny all'Inter e a mettere sul piatto 40 milioni per Pio Esposito.