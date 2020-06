Tuttosport - Ritiro nello stesso albergo contro l'Inter per scaramanzia: il retroscena

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia, chiaro anche il programma: il Napoli, stanotte, è rimasto in ritiro all'Hotel Britannique, lo stesso che ha ospitato gli azzurri prima della gara con l'Inter. Per l'edizione odierna di Tuttosport, una scelta anche legata alla scaramanzia per il buon esido della precedente sfida, con la qualificazione in finale di Coppa Italia. Oggi la partenza per Roma in trena e il rientro, sempre in treno, è previsto subito dopo la partita, in nottata.