Tuttosport - Scrivere la storia col Napoli, ecco uno dei motivi che ha spinto Mertens ad ignorare il mercato

Il ritorno al gol di Dries Mertens e l'esultanza liberatoria di Marassi è indubbiamente un segnale importante in casa Napoli. Per l'attaccante belga il rinnovo resta una questione da affrontare nel breve termine, anche perchè il futuro resta ancora avvolto nel mistero. Fatto sta, però, che Mertens non ha spinto per lasciare Napoli nella finestra invernale di mercato appena conclusa, segnale che testimonia la volontà del giocatore belga di scrivere ancora la storia del Napoli, come riportato anche da Tuttosport: "Scrivere la storia del Napoli ed entrare nella classifica dei marcatori all time è uno dei motivi che ha spinto Mertens a non guardare al mercato invernale".