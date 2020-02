Tuttosport - Torino, altra esclusione per Verdi: nessun segnale di risveglio

Il Torino si presenterà a Napoli con due punte, Belotti e Zaza. Il giovane Edera sarà pronto a subentrare in caso di necessita. La novità - scrive Tuttosport - è dunque la sempre più probabile esclusione di Simone Verdi. L'ex Napoli non ha dato le risposte che tutti si aspettavano e non ha manifestato segnali di risveglio e potrebbe trovare spazio solo a gara in corso.