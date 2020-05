Tuttosport - Tre droni certificano distanziamento: un positivo sarà certo che non si è ammalato allenandosi

Tre droni per riprendere l'allenamento e certificare il rispetto delle regole di distanziamento. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport sugli allenamenti a Castel Volturno: "Oggi è previsto il sesto giorno di allenamenti individuali e facoltativi per gli azzurri che effettueranno anche i test sierologici, per poi continuare il lavoro che Gattuso sta facendo riprendere e registrare anche con tre droni. La ragione c’è, si verificasse malauguratamente un contagiato da Covid-19, dalle immagini sarà possibile constatare che non avrà preso il virus allenandosi a Castelvolturno"