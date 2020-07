Ultime di formazione: Mertens può restar fuori, tra i pali conferma per Meret

Un altro turno di riposo per Dries Mertens, con Arek Milik titolare contro il Sassuolo. Questa la previsione del Corriere dello Sport, che scrive delle possibili mosse di Rino Gattuso nella sfida di sabato sera al San Paolo spiegando che se Ospina non sarà al meglio toccherà nuovamente a Meret difendere la porta azzurra. In mediana questa volta potrebbe riposare Fabiàn, con Zielinski che torna titolare.