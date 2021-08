Un mancino per 'costruire' a 3: ecco perché Spalletti ha voluto Juan Jesus

Il mercato del Napoli si muove finalmente in entrata con l'arrivo di Juan Jesus. Il Corriere del Mezzogiorno ricorda che Spalletti l'ha allenato ai tempi della Roma, nella sua ultima stagione giallorossa con 87 punti, una lunghezza di vantaggio rispetto al Napoli di Sarri. Si tratta di un mancino, rapido, che Spalletti considera utile sotto il profilo della personalità, avendo vissuto spogliatoi importanti. C’è poi una ragione tattica: Spalletti - si legge- lo considera adatto per rapidità alla difesa alta, capace di scappare all'indietro, d’allargarsi sulla sinistra per la costruzione a tre e coprire i movimenti di Mario Rui in avanti, quando sganciandosi supporterà Insigne.