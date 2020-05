Un'ora di allenamenti, gruppo da 4 in 100mt di campo: tutto sul ritorno a Castel Volturno

Massima attenzione per i calciatori del Napoli quando rientreranno a Castel Volturno: si alleneranno in gruppi di 4, arriveranno da soli al campo con le proprie auto, al termine della seduta doccia a casa. Ci sarà Gattuso col suo staff, ci sarà l'equipe medica, ma non i dirigenti o altri collaboratori del club. L'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge he saranno chiusi spogliatoi, palestre e uffici della sede. Intanto domani secondo giorno di tamponi, poi attesa per i risultati e infine l'ok definitivo per ritrovarsi al Training Center a due mesi di distanza dall'ultima volta. Una vita fa.