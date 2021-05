Una mano indiavolata che manda in tilt l'Udinese: le pagelle di Osimhen

Al festival del gol andato in scena ieri sera al Maradona, manca sul tabellino il nome di Victor Osimhen, anche se il nigeriano è stato senza dubbio fra i migliori in campo. Un'autentica spina nel fianco per l'Udinese ed i voti sui quotidiani questa mattina lo dimostrano. 7,5 dal Corriere dello Sport: "Sull’Udinese sortisce l’effetto della mano indiavolata che manda in tilt un flipper: frenetico, a mille all’ora. Propizia il vantaggio di Zielinski, fa la sponda, attacca la profondità e annusa il gol senza però trovarlo. Questa volta no: ma la sua è comunque un’altra grande giornata".

Voto 7 nelle pagelle targate TMW: " Finalmente è al 100% dal punto di vista fisico ed è evidente. Come nelle ultime occasioni, è incontenibile. Sia quando parte in profondità che nei duelli fisici venendo incontro al pallone. Non segna, ma favorisce il primo gol. E può sorridere ugualmente".

TMW - 7

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 7,5

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7