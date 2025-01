United, che errori: De Gea e McTominay sono rinati in Serie A

Fiorentina-Napoli di domani sarà anche la sfida tra due società che hanno saputo sfruttare due occasioni di mercato. De Gea, svincolato, diventato portiere riferimento per i viola, e McTominay pagato 30 milioni dal Napoli. Due ex calciatori del Manchester United che sono rinati in Italia come ricorda l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Ampio focus su entrambi, in modo particolare sul centrocampista scozzese, faro e riferimento degli azzurri allenati da Antonio Conte. Un calciatore che lo United ha ceduto senza remore, per risanare il bilancio, essendo cresciuto nel settore giovanile, che però avrebbe fatto molto comodo allo United, proprio come De Gea, tornato numero uno tra i pali e grande intuizione della Fiorentina in estate.