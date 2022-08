Uno scontro con Anguissa è fatale per Demme: resterà fuori almeno in mese

Scontro di gioco fortuito con Anguissa in allenamento e piccola frattura al piede, in particolare all'osso cuboide.

Diego Demme dovrà stare fuori almeno per un mese dopo che ieri ha subito un infortunio al piede sinistro. Scontro di gioco fortuito con Anguissa in allenamento e piccola frattura al piede, in particolare all'osso cuboide. Niente di grave ma che lo costringerà almeno a 30 giorni di riabilitazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.