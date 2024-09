Utile in costruzione, dirompente nella riaggressione: Conte scopre un titolare aggiunto

Buona, buonissima la prima di Billy Gilmour con il Napoli. Il centrocampista scozzese è stato lanciato per la prima volta da titolare da Antonio Conte, in una mediana atipica, col doppio play, insieme a Lobotka. E l'ex Brighton ha risposto presente, dimostrando di essere qualcosa in più di una riserva.

A scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "E Gilmour ha dimostrato di essere un’alternativa di grande valore, oltre che un titolare aggiunto. Utile in costruzione e dirompente nella riaggressione. Certo, la partita si è incanalata subito sui binari giusti".