Venezia, Zanetti è già in emergenza: 4 squalificati ed altri due fuori

Paolo Zanetti si trova già in emergenza, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che va a Napoli con quattro giocatori squalificati (Modolo, Aramu, Mazzocchi e Vacca), un altro fermo come Crnigoj e Okereke ancora in attesa del visto. Peraltro si tratta dell'asse portante dell'ultimo Venezia che ha conquistato la serie A dopo 19 anni, e debutta con molti nuovi al seguito. Ballottaggio aperto a centrocampo tra Fiordilino e l'ex Dezi.