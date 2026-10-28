Allegri rinuncia al ricorso contro la squalifica e salterà la Juve: il retroscena

Secondo il quotidiano, dietro la decisione potrebbe esserci una valutazione della società sulla concreta possibilità di vedere respinto il ricorso

Massimiliano Allegri ha deciso di non presentare ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo dopo quanto accaduto in occasione della sfida contro la Roma. Una scelta annunciata dallo stesso allenatore del Napoli durante la conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Monza. Come sottolinea Tuttosport, il tecnico azzurro ha comunicato personalmente la decisione: "Ho deciso di rinunciare al ricorso". Allegri non sarà dunque in panchina al Brianteo e dovrà rinunciare anche alla sfida di domenica contro la Juventus, che avrebbe segnato il suo ritorno da ex allo Stadium.

Allegri, niente ricorso dopo i due turni di stop: il Napoli avrebbe valutato il rischio di un respingimento

Secondo il quotidiano, dietro la decisione potrebbe esserci una valutazione della società sulla concreta possibilità di vedere respinto il ricorso. Le parole pronunciate e le tensioni esplose negli spogliatoi durante la gara contro la Roma sarebbero state particolarmente pesanti, tanto da spingere il Napoli a non procedere con l'impugnazione della sanzione.