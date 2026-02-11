Vergara show, CdS conia il nuovo soprannome del talento azzurro

Sivorino d'oro: così l'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di Antonio Vergara, in gol ancora una volta davanti ai tifosi del Maradona dopo i centri con Chelsea e Fiorentina: "L'ha rifatto, ancora lui, e come istante rimarrà anche se alla fine non ha condotto alla qualificazione in semifinale di Coppa Italia. Nella notte dell’amarezza, della delusione per la sconfitta ai rigori, resta il gol di Antonio Vergara che è una luce purissima a Fuorigrotta.

Terzo gol al Maradona dopo quelli contro Chelsea e Fiorentina per dare continuità al suo momento d’oro. Un talento che brilla tra mille difficoltà e che anche ieri, a inizio secondo tempo, aveva ridato speranza al Napoli con la specialità della casa, l’affondo in verticale e la freddezza in zona gol" si legge sul quotidiano.