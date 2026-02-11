Undicesimo rigore contro il Napoli in questa stagione, più dell’annata dell'ammutinamento

Un Napoli da record di rigori fischiati contro. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Il Como nel primo tempo si era portato avanti su rigore dopo un’azione da laboratorio Fabregas. Nico Paz fa un movimento da falso nueve, inventa un’imbucata per Valle che anticipa Mazzocchi e spedisce il pallone al centro, l’altro esterno Smolcic viene abbattuto da Olivera.

È l’undicesimo rigore causato dal Napoli in questa stagione, addirittura più dell’annata 2019-20, quella dell’ammutinamento e del cambio in panchina tra Ancelotti e Gattuso.Milinkovic-Savic intuisce la traiettoria ma Baturina non fa come Morata, che in campionato ha fallito un rigore nella stessa porta. Fino al gol dello 0-1 è successo poco: la squadra di Fabregas cercava varchi con il palleggio, quella di Conte la profondità per Hojlund".