Verona-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: out Fabian e Insigne, scelti gli esterni

© foto di ALBERTO LINGRIA

Luciano Spalletti ha ancora qualche dubbio di formazione per la partita di oggi contro l'Hellas Verona, specie dalla cintola in su. In porta e difesa le scelte sono fatte. In mediana Anguissa dovrebbe rimpiazzare Fabian per far coppia con Lobotka. Dubbi sugli esterni, ma quelli in vantaggio sono Politano ed Elmas, dunque out Insigne. Zielinski da trequartista alle spalle di Osimhen.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Zielinski, Elmas; Osimhen