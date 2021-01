Verona-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: out Zielinski! L'ex Rrahmani titolare, c'è Meret

Rino Gattuso potrebbe proporre qualche novità di formazione oggi sul campo dell'Hellas Verona. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci il grande ex Rrahmani dal primo minuto insieme a Koulibaly, con Meret in porta e non Ospina. Mario Rui potrebbe riposare, sostituito da Hysaj a sinistra. Possibile sorpresa anche sulla trequarti: Zielinski è stanco, potrebbe partire dal primo minuto Elmas. Per il resto confermati gli uomini visti con la Juve. Ecco le probabili formazioni della Rosea.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Elmas, Insigne; Petagna