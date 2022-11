"Versione spacca-partita": Lozano celebrato nelle pagelle dei quotidiani

"Entra e dopo 5 minuti si assume la grande responsabilità del rigore. E poi ricama con una super azione a destra l'assist del bis.

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'uomo della svolta". La Gazzetta dello Sport ha valutato con un 7,5 la prova di Hirving Lozano contro l'Empoli. Il suo ingresso in campo ha scosso il Napoli e sbloccato l'incontro poi terminato 2-0: "Affonda la lama sulla destra, trasforma il rigore - con tremolio -, porta al rosso di Luperto e innesca il gol di Zielinski".

Il Corriere dello Sport invece gli assegna un 7: "Entra e dopo 5 minuti si assume la grande responsabilità del rigore. E poi ricama con una super azione a destra l'assist del bis. Versione spacca-partita". Addirittura da 8 per Tuttosport, mentre è da 7,5 per il Corriere della Sera. Premiato con un 7 da TuttoNapoli: "Entra e sfonda subito sulla destra". Infine è da 8 per TMW: "Il suo ingresso cambia il volto della partita. Subito una sgasata sulla destra, poi trasforma il penalty che decide la partita e, pochi minuti dopo, provoca l'espulsione di Luperto che mette in ghiaccio la partita. Come se non bastasse, nel finale serve a Zielinski il pallone del definitivo 2-0".

I voti:

TMW: 8

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

TuttoNapoli: 7