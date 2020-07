Verso Genoa-Napoli: 4 cambi di formazione rispetto alla Roma

Saranno quattro le novità di formazione rispetto alla squadra scesa in campo al San Paolo contro la Roma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Gattuso, in porta c'è sempre Meret, novità in difesa con Hysaj al posto di Di Lorenzo e Maksimovic per lo squalificato Koulibaly, out anche Demme, c'è Lobotka, per il resto tra centrocampo e attacco confermati gli stessi interpreti che hanno battuto i giallorossi ad eccezione di Callejon, panchina, con Politano al suo posto.