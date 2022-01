Verso il derby: Osimhen punta la maglia da titolare, novità su Ospina e insigne

Ultime di formazione in vista del derby contro la Salernitana, a patto che si giochi dopo le tante positività in casa granata. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Victor Osimhen scalpita per tornare da titolare dopo esser subentrato a Bologna. Potrebbe avere la chance tanto attesa già con la Salernitana. Insigne e Ospina hanno ripreso ad allenarsi con i compagni e potrebbero ripartire dalla panchina. Eliminata l’Algeria in Coppa d’Africa, Ounas potrà ora rientrare a Napoli.