Verso l'Inter - Inzaghi ha un problema: persi 11 punti da situazioni di vantaggio

"Inter, caso rimonte. Persi già 11 punti, così si spiega il distacco" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Con quello del derby, fanno 11: tanti i punti persi dall'Inter da situazioni di vantaggio. Sono trascorse 12 giornate e la media è molto facile: praticamente un punto a giornata. Sono 7 i punti che in questo momento allontanano l'Inter dalla vetta: ecco spiegato il distacco. Ovviamente, non c'è solo quello, ma questo è uno dei problemi che affliggono la formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi. Ricordiamo che i nerazzurri sfideranno il Napoli alla ripresa del campionato.