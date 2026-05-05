Vertice Conte-ADL, Tuttosport: "Sul tavolo il monte ingaggi, oltre il 60% è per gli over 30"

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Numeri che impongono una riflessione sulla sostenibilità economica e sulla strategia futura del club.

Il vertice di fine stagione tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si preannuncia ricco di questioni delicate da affrontare. Secondo Tuttosport, il primo tema riguarda il monte ingaggi, cresciuto fino a 109 milioni di euro lordi (135 con i bonus). Un dato che pesa è quello relativo ai calciatori over 30, i cui stipendi incidono per 66,5 milioni, pari al 61% del totale. Numeri che impongono una riflessione sulla sostenibilità economica e sulla strategia futura del club.

Rosa da ringiovanire e nodi contrattuali

Un altro punto centrale sarà il rinnovamento della rosa, che conta già dieci giocatori sopra i trent’anni e altri cinque pronti a raggiungere questa soglia nella prossima stagione. Tra le situazioni in uscita ci sono Juan Jesus e Leonardo Spinazzola, destinati a liberarsi a parametro zero, mentre l’avventura di Romelu Lukaku sembra ormai al termine. Restano invece in bilico i futuri di Kevin De Bruyne, il più pagato della squadra con 11,1 milioni lordi, e Alex Meret, che ha perso il posto da titolare dopo l’arrivo di Vanja Milinkovic-Savic.