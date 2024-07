"Victor resta con noi": la reazione di Osimhen

Sul futuro dell’attaccante nigeriano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

"Victor, resta con noi", questo l'urlo dei tifosi a Dimaro indirizzato a Osimhen. Sul futuro dell’attaccante nigeriano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Lui saluta. Sorride. E va via. Che poi sembra un po' la metafora di quanto dovrebbe (o potrebbe) accadere nelle prossime settimane: il Psg s'è rifatto vivo con un ambizioso tentativo andato a vuoto di prendere in un'unica soluzione lui e l'incedibile Kvara offrendo 200 milioni di euro, ma il Napoli ha aperto esclusivamente alla cessione del centravanti.

Quella annunciata da una vita, fino a prova contraria. Esattamente come l'arrivo di Lukaku: è lui, il prescelto di Antonio Conte per raccogliere l'eredità al centro dell'attacco del Napoli. È lui, che non vede l'ora di ritrovare l'uomo che di recente ha raccontato come il miglior allenatore incontrato in carriera. Aspettando Osimhen, mica Godot".