VIDEO - CdM: Occhi sul talento Orellano, il Velez spara altissimo

Napoli a caccia di giovani talenti da inserire gradualmente nel club. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla dell'interesse del club per il classe 2000 Lucas Orellano.

"Il direttore sportivo Giuntoli si muove su nomi di prospettiva, con l’idea anche di far crescere altrove i talenti individuati come fatto per Petagna e Rrahmani lo scorso gennaio. Piace Luca Orellano, esterno offensivo classe 2000 del Velez Sarsfield che chiede 15 milioni di euro, la proposta del Napoli è molto più bassa".

Ecco alcune giocate del classe 2000.