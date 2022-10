Vince ancora la linea della prudenza sugli infortuni: prima di Anguissa altri due casi

E' un Napoli prudente, che sposa sempre la linea della cautela per quanto concerne gli infortuni. Ora con Anguissa, ma già in passato con altri due

E' un Napoli prudente, che sposa sempre la linea della cautela per quanto concerne gli infortuni. Ora con Anguissa, ma già in passato con altri due azzurri, sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli nella gestione dei recuperi dagli infortuni ha scelto la linea della massima attenzione. È accaduto con Politano che, dopo lo stop per il problema alla caviglia destra, tornò in campo contro il Torino ma fu tenuto in panchina per tutta la gara ad Amsterdam. C’è stata prudenza anche nella gestione di Osimhen che, dopo i gol contro Ajax e Bologna, stasera all’Olimpico dovrebbe partire titolare 46 giorni dopo l’ultima volta".