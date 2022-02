Vlahovic alla Juve, l'editoriale del CdM: "I debiti contano poco, tanto passa papà a pagare..."

Il grande colpo di questo mercato di gennaio l'ha fatto la Juventus, prendendo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina con un'operazione da oltre 80 milioni di euro (81,6 tra cartellino e oneri, per essere precisi). Nonostante i debiti. E sul tema si è soffermato anche Franco Di Stasio in un editoriale per il Corriere del Mezzogiorno:

"In pieno campionato, una squadra in lotta per l’Europa, cede il suo miglior calciatore ad una avversaria, che tenta di recuperare per la Champions. In effetti la società che acquista è leggermente indebitata, ma conta poco. Hanno una cassaforte di famiglia che consente di immettere 400 milioni di euro alla bisogna. È comodo, piacerebbe a tutti. Fare debiti sapendo che papà passa a saldare".