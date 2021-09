Voti altissimi per Anguissa: "Monumentale! Con lui salto di qualità"

Zambo Anguissa è la vera rivelazione di questo inizio campionato. Pescato in Championship, è diventato subito titolare e soprattutto si è inserito subito alla perfezione nei meccanismi di Spalletti. Anche nella vittoria per 4-0 contro la Sampdoria risulta essere il migliore in campo. La Gazzetta dello Sport lo definisce "monumentale" perché risulta essere insuperabile oltre ad avere una buona visione di gioco, un super acquisto per Giuntoli. Per Tuttosport dà "muscoli e qualità" in mediana mentre per il Corriere dello Sport è "un uomo che sposta i valori" in campo. Il Mattino scrive che "incastona alla perfezione la sua qualità nel collettivo, ed è un gran vedere". TuttoNapoli scrive che grazie a lui "il centrocampo del Napoli ha fatto il salto di qualità". Infine TMW dopo i giusti elogi ribadisce quanto scritto nelle scorse settimane: si tratta di un colpaccio per il Napoli.

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Il Mattino: 8

TuttoNapoli: 8